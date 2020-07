Sky Upfront 2020: la presentazione dei palinsesti in diretta dalle ore 17

Di Fabio Morasca martedì 21 luglio 2020

La presentazione dei palinsesti Sky riguardanti la stagione 2020/2021 in diretta.

Oggi, martedì 21 luglio 2020, si terrà lo Sky Upfront 2020, l'evento con il quale Sky presenterà ufficialmente i palinsesti riguardanti la stagione televisiva 2020/2021.

Durante l'evento, che avrà inizio alle ore 17, scopriremo, quindi, tutte le novità riguardanti il cinema, le serie tv, l'intrattenimento e lo sport che Sky offrirà ai propri abbonati.

Scopriremo anche tutte le novità riguardanti Tv8, il canale televisivo generalista free to air di Sky che, già quest'estate, ha proposto un nuovo programma, il contenitore mattutino Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Per quanto riguarda il grande cinema, tra i titoli, troveremo i film Yesterday, JoJo Rabbit, Le Mans '66 - La Grande Sfida, 18 Regali, Se mi vuoi bene, Tutto il mio folle amore, Judy, L'uomo del labirinto, Pinocchio, Hammamet, Favolacce e Ad Astra.

Per quanto concerne Sky Atlantic, invece, tra le novità già annunciate, troveremo Perry Mason, la serie HBO con Matthew Rhys che andrà in onda a partire dal prossimo 11 settembre, The Undoing – Le verità non dette, la serie HBO con Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland e l'attrice italiana Matilda De Angelis, che andrà in onda prossimamente, We Are Who We Are, la serie di Luca Guadagnino che andrà in onda a partire da ottobre, e Petra, la serie Sky Original con Paola Cortellesi, che avrà inizio a settembre.

Per quanto riguarda l'intrattenimento, sono già stati resi noti i giudici della nuova edizione di X Factor, la decima targata Sky, la quattordicesima in totale. I giudici saranno Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli.

TvBlog seguirà lo Sky Upfront 2020 in tempo reale, a partire dalle ore 17.