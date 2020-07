Body of Water, un thriller per una nuova co-produzione internazionale che coinvolge l'Italia

Di Paolo Sutera giovedì 30 luglio 2020

La 3Zero2 ha annunciato la realizzazione insieme a Nucleus Media Rights e Zdf Enterprises di Body of Water, serie tv crime ambientata tra Londra e Venezia

Arriva da una mente italiana la nuova serie tv che uscirà dai nostri confini per coinvolgere anche il resto d'Europa. Il suo nome è Body of Water: otto episodi da 50 minuti l'uno, la cui produzione (bocche cucite, per ora, sul cast) è prevista per il 2021, per una messa in onda a fine 2022.

Un progetto dentro cui c'è molta Italia, a partire dal suo ideatore, Fabio Resinaro, per passare poi ai produttori, ovvero la 3Zero2, casa di produzione facente parte di Euro Media Group già dietro serie tv note come Alex & Co., Penny on Mars e programmi come Colorado Cafè, Chopped e Big Show.

Ma di cosa parlerà Body of Water? La storia rispetta tutti i canoni del thriller e del giallo, spostandosi tra l'Italia ed il Regno Unito: due corpi, quello di un uomo e di una donna, vengono ritrovati l'uno a tre anni di distanza dall'altro, uno nel Tamigi, l'altro nei canali di Venezia.

Entrambi risultano affogati e non annegati, con gli stessi segni: un mistero che ossessiona un detective britannico che, nella sua ricerca della verità, si trova a dover collaborare con una giovane investigatrice italiana. I due saranno costretti ad un'alleanza difficile, che li porterà a viaggiare lungo l'Europa ed ad entrare in contatto con una setta che sembra essere più vicina al mito che alla realtà.

Per sviluppare il progetto è stato chiamato Brendan Foley (foto, Cold Courage, Johnny Was), che rivestirà il ruolo di sceneggiatore e showrunner. A produrre, invece, Piero Crispino -fondatore ed amministratore delegato di 3Zero2- e Bruno Zarka, amministratore delegato di Nucleus Media Rights, insieme a Zdf Enterprises.

"Ho immediatamente pensato che Body of Water avesse un grande potenziale", ha dichiarato Crispino nel presentare la serie, "sono veramente felice che Brendan Foley sia entrato nel progetto con il suo eccezionale talento, per trasformare questa idea originale in una straordinaria serie per il pubblico internazionale". "E con Brendan Foley come showrunner", aggiunge Zarka, "non potremmo essere in mani migliori per questa incredibile serie".

Body of Water sarà quindi girata tra Venezia e Londra: un progetto ambizioso, che segna anche il debutto nella produzione di crime internazionali per il pubblico adulto di 3Zero2, fino ad oggi apprezzata soprattutto per la realizzazione di serie teen internazionali, come il già citato Penny on Mars, la cui terza stagione -girata a Milano con un cast inglese- è appena approdata su Disney+ e prossimamente arriverà su Rai Gulp.