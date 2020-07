Io e le mie mogli: Kody Brown ha divorziato da tutte?

Di Claudia Cabrini lunedì 27 luglio 2020

Famoso per aver 4 quattro mogli e 17 figli, a causa del lock-down Kody Brown sembra che al momento rischi addirittura di rimanere da solo. Le crisi coniugali si sarebbero ingigantite durante la quarantena.

Stiamo vedendo proprio in questi giorni le repliche del docu-reality Io e le mie mogli, titolo originale Sister Wifes, con protagonista la vita coniugale del poliamoroso Kody Brown e delle quattro sue mogli (ora tre poiché Meri ha deciso di divorziare con il marito già nel 2015). Anche per questo vorremmo raccontarvi oggi di come si siano evolute le cose al momento.

Se nella duplice puntata che vedremo in onda proprio questa mattina su Real Time notiamo infatti che Kody e le mogli siano ancora in procinto di ambientarsi nella loro nuova casa di Flagstaff, nella realtà dei fatti le cose sarebbero molto cambiate nel corso degli anni. Per chi non dovesse aver ben chiara la situazione, ecco un velocissimo sunto; Kody Brown è sposato con quattro donne diverse, anche madri dei suoi figli, in totale 17. Dopo essersi sposato con Meri nel 1990, Kody si è sposato anche con Janelle nel 1993, con Christine nel 1994 e in ultimo con Robyn, la sua moglie più giovane, nel 2014. Ma al momento come starebbero realmente funzionando le cose tra Kody e le sue quattro consorti?

Come rivelato dal magazine The Sun US, Kody e le sue mogli avrebbero trascorso momenti di vera difficoltà nel corso dell'ultimo lock-down, una quarantena che ha costretto la famiglia al completo in casa per molte settimane consecutive senza quindi non poche complicazioni. Come spiegato dallo stesso Kody al magazine online, infatti:



"La nostra vita di tutti i giorni è stata molto complicata. Siamo stati tutti a casa dal lavoro, alcuni di noi non si sono potuti regolarmente spostare da uno stato all'altro come solitamente facevano ogni giorno, mentre altri hanno addirittura visto le loro aziende chiudere. Insomma, non è stato affatto semplice. Non avevamo niente da fare tutto il giorno né niente del quale parlare. L'unica cosa che ci teneva un po' impegnati era badare ai bambini piccoli. Nel complesso, sono stati mesi davvero molto molto noiosi e la nostra intimità ne ha risentito".

Se Meri ha già deciso di divorziare dal marito negli anni passati, sembrerebbe che a causa del lock-down anche altre mogli vorrebbero ora lasciare il nido coniugale. Quello che quindi il web si domanda è: Kody ha già divorziato da tutte?

Al contrario di quanto vediamo nello show in replica su Real Time, ad oggi Kody e le mogli vivrebbero in case separate, l'una al fianco dell'altra ma autonome, e non in un'unica grande villa come in passato. Questa decisione, presa dalla famiglia al completo già qualche anno fa, avrebbe lievemente migliorato la vita coniugale di ogni moglie con il marito, ma tuttavia non avrebbe completamente risolto le varie crisi in atto. Anche per questo, come notato a più riprese dagli stessi fan del programma (che negli States continua ad essere uno dei format di punta della tv americana, e a raccontare ogni giorno la quotidianità di questa famiglia più che allargata), sarebbe in particolare Christine la prossima a volersene andare.

Da quando le mogli (Meri compresa che, pur essendo ormai divorziata da Kody continua a vivere con lui e con le sue mogli) avrebbero sperimentato il vivere da sole, non vorrebbero più tornare indietro e non vorrebbero soprattutto rinunciare alla loro libertà. Christine in particolare sarebbe molto gelosa dei suoi spazi, e per questo non avrebbe alcuna intenzione di continuare a vivere con le restanti mogli del marito tra i piedi.

Agli ultimi rumors di crisi, sono corsi in soccorso i fan, che sul web hanno evidenziato come la colpa della forte crisi tra Kody, Meri e Christine sarebbe soprattutto causata dal marito, che secondo molti spettatori del programma si mostrerebbe sempre più passionale con le mogli più giovani, Janelle e Robyn dedicando alle più anziane sempre meno attenzioni.

Insomma, quella di Kody Brown sembrerebbe a tutti gli effetti l'ennesima famiglia messa al bando da una quarantena che, in un modo o nell'altro, ha messo in ginocchio anche le coppie più stabili. Come proseguiranno le cose ora che, seppur molto lentamente, anche negli States sembrerebbe tornata aria di normalità?