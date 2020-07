L'Italia non finisce mai, il debutto oggi pomeriggio su Rai1 con la Campania

Di Hit sabato 25 luglio 2020

Novità in partenza oggi pomeriggio su Rai1

Parte oggi pomeriggio su Rai1 un nuovo programma di cui abbiamo lanciato in anteprima la genesi proprio da queste colonne. Si tratta di L'Italia non finisce mai, un programma realizzato in collaborazione con il Ministero dei Beni culturali che andrà a scoprire luoghi insoliti e sconosciuti del nostro bel paese. Alla conduzione Federica De Denaro e Michele Dalai con la collaborazione di Mia Canestrini.

Nella prima puntata Federica de Denaro offrirà un percorso familiare e urbano alla scoperta di Napoli e dei Campi Flegrei, tra itinerari inconsueti e la visita di gioielli archeologici meno battuti. Si percorrerà Napoli e le sue scale, in particolare Federica scenderà dalla Pedamentina, cercando di carpire i segreti di questi passaggi “obliqui” che arrivano nel cuore della città, percorrendo i vicoli di Pizzofalcone insieme a Massimiliano Gallo e poi verranno mostrati dei veri gioielli archeologici: le terme e la città sommersa di Baia.

Michele Dalai percorrerà i sentieri dei Monti Lattari, mentre Mia Canestrini, guiderà il pubblico di Rai1 nella dimensione più selvaggia e incontaminata di questo viaggio. La prima puntata sarà dedicata dunque alla Campania. L'appuntamento dunque è previsto oggi pomeriggio dalle ore 17:15 su Rai1 con la prima puntata di L'Italia non finisce mai.