Name That Tune - Indovina la canzone: il ritorno di Sarabanda su Tv8

Di Fabio Morasca martedì 21 luglio 2020

Il nuovo programma di Enrico Papi andrà in onda in prima serata su Tv8.

Sarabanda è pronto per tornare in tv, come annunciato in anteprima da TvBlog lo scorso marzo, con un nuovo titolo ma con il conduttore storico, Enrico Papi.

Per quanto riguarda l'offerta free to air di Sky, presentata ufficialmente oggi durante lo Sky Upfront 2020 (sempre condotto da Papi), tra le novità riguardanti Tv8, abbiamo trovato Name That Tune - Indovina la canzone, uno dei due programmi che Enrico Papi condurrà nel corso della prossima stagione televisiva, insieme alla nuova edizione di Guess my Age - Indovina l'età.

Name That Tune è il format della NBC, creato da Harry Salter nel 1952, sul quale era basato Sarabanda, andato in onda su Italia 1 dal 1997 al 2004. Oltre all'appuntamento quotidiano storico, Enrico Papi condusse anche Super Sarabanda - Il torneo dei campioni, andato in onda nel 2005, e tre puntate speciali andate in onda in prima serata, sempre su Italia 1, nel 2017. Nel 2009, Sarabanda, invece, tornò in onda come preserale estivo di Canale 5, condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

La nuova edizione di Sarabanda, quindi, andrà in onda su Tv8 con un altro titolo poiché il titolo Sarabanda è di proprietà Mediaset.

Name That Tune - Indovina la canzone sarà uno show in prima serata che vedrà protagonisti due squadre composte da quattro vip ciascuna che si sfideranno in una gara musicale, con i giochi storici del format originale statunitense tra i quali troveremo sicuramente l'Asta Musicale, già citata oggi da Enrico Papi, durante l'upfront, con Alessandro Borghese come concorrente.

Alla fine di ogni puntata una squadra trionferà e guadagnerà il diritto di tornare nella puntata successiva durante la quale difenderà il titolo contro una nuova squadra di vip.