Sarabanda torna con Enrico Papi su Tv8 (Anteprima Blogo)

Di Hit mercoledì 4 marzo 2020

Il ritorno di uno dei titoli più celebri della nostra televisione generalista

Novità, o quasi in arrivo su Tv8, il canale free made in Sky posizionato sull'ottavo tasto del telecomando. Secondo quanto apprende TvBlog sta per tornare sul piccolo schermo generalista italiano uno dei titoli storici della nostra televisione, ci riferiamo cioè a Sarabanda che ha imperversato dalle frequenze di Italia1 per tante stagioni (nel giugno 2017 in occasione di tre speciali in prime time l'ultima volta di questo programma in tv su Italia1).

Sarabanda, seppur con altro titolo perchè questo è di proprietà Mediaset, tornerà stavolta dalle frequenze di Tv8 e alla conduzione ci sarà ancora il suo storico padrone di casa, Enrico Papi, che è diventato ormai il volto del canale. Venerdì sera lo vedremo infatti alla conduzione della finale di Italia's got talent, inoltre Papi è anche alla guida dell'access time della rete Guess my age.

La nuova serie di Sarabanda non avrà -per stavolta- cadenza quotidiana, come accadeva su Italia1, ma occuperà tutta la prima serata, esattamente per 6 puntate. Probabilmente se il programma, che sarà prodotto dal gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti, andrà bene potrà poi tornare nella prossima stagione televisiva.

L'appuntamento dunque con Sarabanda 2020 (che avrà come accennato altro titolo) è -probabilmente- per il prossimo mese di maggio (prossimamente verranno registrate le puntate, Coronavirus permettendo, gli studi sono a Milano) per sei serate su Tv8 con la conduzione di Enrico Papi.