Doc - Nelle tue mani, riprese finite. Argentero: "Puntate pazzesche"

Di Paolo Sutera domenica 19 luglio 2020

Luca Argentero annuncia la fine delle riprese degli episodi rimanenti della prima stagione di Doc-Nelle tue mani fermati nei mesi scorsi a causa del lockdown

"Le nuove puntate sono pazzesche": così Luca Argentero (diventato da poco papà), sui social network annuncia la fine delle riprese delle ultime puntate della prima stagione di Doc-Nelle tue mani. Quelle che, per intenderci, non erano state ultimate a causa del lockdown e che, con la riapertura dei set, si sono potute concludere.

Raiuno, la primavera scorsa, aveva preferito non aspettare ed aveva preso l'insolita decisione di smezzare la prima stagione del medical drama prodotto da Lux Vide e tratto dalla vera storia di Pierdante Piccioni in due parti. Una decisione che ha dato i suoi frutti: i primi otto episodi (in quattro prime serate) sono arrivati a superare punte superiori agli 8 milioni di telespettatori, diventando il miglior esordio per una serie tv italiana dal 2007.

Parte delle puntate inedite erano già state girate, ma mancavano ancora alcune scene che ne hanno impedito la messa in onda. Per questo il set si chiuso così rapidamente, permettendo al cast ed alla troupe di concludere quanto avevano avviato l'anno scorso.

In tutto, sono otto le nuove puntate che Raiuno manderà in onda (come confermato alla presentazione dei palinsesti) in sette prime serate: la giornata di messa in onda dovrebbe essere ancora quella del giovedì, mentre sulla data di partenza la Rai non ha per ora fatto annunci.

Per quanto riguarda quello che vedremo nei nuovi episodi, si riprenderà il discorso da dove lo si era lasciato, ovvero dal tentativo di Andrea Fanti (Luca Argentero) di ricostruire la propria vita dopo il coma da cui si è risvegliato e che gli ha cancellato la memoria degli ultimi dodici anni di vita.

Andrea non ricorda nulla del caso del giovane paziente morto, il cui padre, in un gesto di rabbia, gli aveva sparato. Ad aiutarlo potrebbe esserci il Dr. Sardoni (Raffaele Esposito), che però sta cercando di nascondere la verità per preservare il suo posto di Primario.

A stargli accanto ci sarà Giulia (Matilde Gioli), ma anche con lei le cose non andranno benissimo: Andrea si ricorda finalmente della relazione che i due hanno avuto, non riuscendo però a gestirne le conseguenze. Ritroveremo, inoltre, tutti gli altri membri del cast, tra cui Sara Lazzaro (Agnese), Gianmarco Saurino (Lorenzo), Pierpaolo Spollon (Riccardo), Simona Tabasco (Elisa), Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel), Silvia Mazzieri (Alba), Giovanni Scifoni (Enrico) e Beatrice Grannò (Carolina). Alla regia ancora Jan Michelini e Ciro Visco.