Primo set, ecco le inviate del nuovo programma di Rai2 (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto venerdì 17 luglio 2020

Si tratta di Elena Ballerini e Giulia Nannini, già conosciute dal pubblico della Rai

Tra le novità di Rai2 annunciate ieri alla presentazione dei palinsesti tenutasi a Roma, c'è Primo set. Si tratta di una serie di quattro puntate sulla ripartenza del cinema italiano, una sorta di viaggio nell’industria dell’audiovisivo alle prese con l’emergenza Covid. Alla conduzione l'inedita coppia formata da Antonia Truppo, attrice premiata con due David di Donatello negli ultimi quattro anni, e da Gianvito Casadonte, giornalista e animatore del Magna Grecia Film Festival.

A completare il cast, secondo quanto risulta a Blogo, ci saranno due inviate. Si tratta di Elena Ballerini e Giulia Nannini. La prima è la conduttrice su Rai2 di 4 Zampe in famiglia, la seconda è l'inviata di Storie Italiane e Buongiorno Benessere.

Primo set andrà in onda, con cadenza settimanale, in seconda serata da giovedì 10 settembre, dopo Una pezza di Lundini, altra novità (in questo caso quotidiana) del palinsesto autunnale della seconda rete della tv pubblica.