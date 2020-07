Rai 1, palinsesto 2020/2021: tutti i programmi

Di Fabio Morasca giovedì 16 luglio 2020

Tutti i programmi di Rai 1 per quanto riguarda la stagione televisiva 2020/2021.

Durante la giornata di oggi, giovedì 16 luglio 2020, sono stati resi noti i palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2020/2021.

Per quanto riguarda Rai 1, i principali programmi che andranno in onda in prime-time sono i seguenti:

- il mercoledì andrà in onda Ulisse - Il piacere della scoperta (dal 9 settembre);

- il venerdì andrà in onda Tale e Quale Show (dall'11 settembre) e The Voice Senior (dal 13 novembre);

- il sabato andrà in onda Ballando con le Stelle (dal 12 settembre).

Per quanto riguarda l'access-prime time, Amadeus condurrà una nuova edizione dei Soliti Ignoti - Il Ritorno, dal prossimo 14 settembre.

Il quiz del preserale, invece, sarà L'Eredità, che andrà in onda tutti i giorni a partire dalle ore 18:45, sempre condotto da Flavio Insinna. Reazione a Catena andrà in onda fino al prossimo 27 settembre.

Passiamo al daytime, cominciando dalla mattina: i programmi che andranno in onda saranno Unomattina, condotto da Monica Giandotti e Marco Frittella, Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, e È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici.

Per quanto concerne il daytime del pomeriggio, invece, andranno in onda Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, la nuova stagione del daily de Il paradiso delle signore e la nuova edizione de La vita in diretta, condotta da Alberto Matano.

Per quanto riguarda il daytime del weekend, invece, i programmi saranno i seguenti: Il caffè di RaiUno, condotto da Pino Strabioli e Roberta Ammendola, UnoMattina in Famiglia, condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi, Buongiorno Benessere, condotto da Vira Carbone, Passaggio a Nord Ovest, condotto da Alberto Angela, Linea Verde Life, condotto da Marcello Masi e Daniela Ferolla, Linea Blu, condotto da Donatella Bianchi, Linea Bianca, condotto da Massimiliano Ossini, A sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti, Italia Sì, condotto da Marco Liorni, Paesi che vai, condotto da Livio Leonardi, Linea Verde, condotto da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, la nuova edizione di Domenica In, condotta da Mara Venier, e Da noi... a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini.

In seconda e terza serata, invece, andranno in onda 60 minuti, condotto da Monica Maggioni, Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa, AmaSanremo, condotto da Amadeus, Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, S'è fatta notte, condotto da Maurizio Costanzo, e Cinematografo, Milleeunlibro e Applausi, condotti da Gigi Marzullo.

Gli altri eventi saranno i seguenti: Speciale I Soliti Ignoti - Lotteria Italia 2020 (6 gennaio 2021), l'Evento per la Giornata Internazionale contro la violenza sulla donne, con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia (25 novembre 2020), Stanotte a Napoli con Alberto Angela (28 novembre 2020), Lo Zecchino d'Oro (dal 2 al 4 dicembre 2020), la finale de Lo Zecchino d'Oro (5 dicembre 2020), Telethon 2020 (dal 12 al 19 dicembre), La Festa di Natale di Telethon 2020 (12 dicembre 2020), Sanremo Giovani (17 dicembre 2020), Affari Tuoi - La Riscossa (dal 2 al 6 dicembre 2020), Danza con me con Roberto Bolle (1° gennaio 2021) e Penso che un sogno così con Beppe Fiorello (8 gennaio 2021).

Da segnalare, anche i Seat Music Awards 2020 - Special Edition, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada (il 2 e il 5 settembre 2020) e La Partita del Cuore (3 settembre 2020).

Il Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus e Fiorello, dovrebbe andare in onda dal 2 al 6 marzo 2021.