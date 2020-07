Italia 1, palinsesto autunno 2020: tutti i programmi

Di Marco Salaris lunedì 13 luglio 2020

Tutti i programmi che andranno in onda dal 6 settembre al 31 ottobre 2020.

Sono usciti i listini delle reti free del Biscione, Italia 1 compresa. Per la rete 'giovane' di Mediaset si prospetta un inizio autunno ricco di conferme. Scopriamo insieme come si comporrà la programmazione tra il 6 settembre ed il 31 ottobre 2020.

Iniziamo dalle trasmissioni del day time mattutino: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8:40 circa è confermato l'appuntamento per i bambini Latte e cartoni, stabilmente nel palinsesto di rete dalla fine del 2014. Nel weekend la fascia dalle 7 alle 8 sarà occupata dalle sit-com, Latte e cartoni sarà trasmesso dalle 8 alle 9:30. Seguiranno i telefilm sino alle soglie della prima edizione di Studio Aperto, in onda alle 12:25.

Al pomeriggio, dal lunedì al venerdì dopo le notizie sportive di Sport Mediaset (la domenica è confermata l'edizione XXL), restano saldamente al loro posto le puntate de i Simpson. Sit-com e telefilm si prenderanno possesso della programmazione sino alle 18:30 quando sarà il turno della seconda edizione di Studio Aperto.

Nel preserale, sette giorni su sette continua la serie tv C.S.I.

In prima serata: il lunedì sarà a base di film, Le iene torneranno con due appuntamenti settimanali in onda il martedì ed il giovedì. Il mercoledì arriva Roberto Giacobbo con la divulgazione di Freedom - oltre il confine. Al venerdì nuovamente pellicole, così come il sabato con l'affermato ciclo dedicato alle famiglie.

Segnaliamo inoltre per la seconda serata della domenica un titolo storico di Italia 1, Pressing.