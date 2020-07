Canale 5, palinsesto autunno 2020: tutti i programmi

Di Fabio Morasca lunedì 13 luglio 2020

Tutti i programmi che andranno in onda dal 6 settembre al 31 ottobre 2020.

Durante la giornata di oggi, sono stati resi noti i palinsesti Mediaset per quanto riguarda l'autunno 2020 (dal 6 settembre fino al 31 ottobre 2020).

Per quanto concerne Canale 5, iniziando dal prime-time, il lunedì e il venerdì andrà in onda il Grande Fratello Vip 5 che tornerà, quindi, con un doppio appuntamento settimanale; il martedì andrà in onda un film mentre il mercoledì sarà la serata dell'edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi e della fiction Made in Italy che proverà ad invertire la tendenza negativa per quanto riguarda la serialità Mediaset, non premiata negli ascolti; il giovedì sera andrà in onda Chi vuol essere milionario? mentre il sabato sera, ovviamente, spazio all'intoccabile Tu sì que vales, pronto a dominare anche l'autunno di quest'anno; la terza edizione di Live - Non è la D'Urso, infine, andrà in onda di domenica.

Per quanto riguarda l'access-prime time, ovviamente, al termine dell'edizione in corso di Paperissima Sprint, tornerà in onda Striscia la Notizia. Dopo l'estate, Paperissima Sprint resterà in onda solo di domenica.

Il quiz del preserale sarà Caduta Libera che andrà in onda anche durante il fine settimana e che accompagnerà il pubblico fino al TG5 delle 20.

Passiamo al daytime, cominciando dalla mattina: da lunedì al venerdì, andranno in onda Mattino Cinque e Forum che andrà in onda anche di sabato (dopo i documentari); Melaverde sarà, come di consueto, il programma del mezzogiorno della domenica di Canale 5 che andrà in onda dopo i documentari e dopo Le storie di Melaverde.

Per quanto concerne il daytime del pomeriggio, invece, da lunedì al venerdì, dopo il TG5 delle 13, andranno in onda Beautiful, Una Vita, Uomini e Donne, Il Segreto e Pomeriggio Cinque. Prima del ritorno di Uomini e Donne, andrà in onda la serie turca Day Dreamer - Le ali del sogno. Beautiful, Una vita e Il Segreto andranno in onda anche di sabato, prima di Verissimo. Per quanto riguarda la domenica, Domenica Live tornerà in onda a partire dal prossimo 13 settembre.

Per quanto riguarda la seconda serata, da segnalare solo X-Style che andrà in onda il mercoledì.