Temptation Island 2020, seconda puntata del 9 luglio: anticipazioni e diretta

Di Marco Salaris giovedì 9 luglio 2020

Il secondo appuntamento della settima edizione del reality show estivo di Canale 5 è su TvBlog!

Temptation Island è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, ogni giovedì in prima serata.



Temptation Island 2020: le anticipazioni della seconda puntata

Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato, ma le 6 coppie divise nel resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, dove stanno convivendo con i single, stanno già attraversando gli alti e bassi dell'esperienza che li farà capire se la loro relazione avrà un proseguio oppure no.

All'interno del resort, fidanzati e fidanzate potranno osservare le gesta dei rispettivi compagni nelle clip che vengono visionate nel Pinnettu. Mentre, durante i Falò, i fidanzati vedranno i momenti salienti della vacanza che le loro fidanzate stanno trascorrendo insieme ai single e viceversa.

Al termine della scorsa puntata Alessandro e Sofia sono finiti al centro dell'attenzione. La fidanzata durante una conversazione con un single ha rivelato alcune confessioni che Alessandro non ha affatto gradito, per questo il ragazzo ha chiesto immediatamente il falò di confronto immediato. Scopriremo se Sofia avrà accettato il faccia a faccia dopo pochi giorni oppure no.

Le 6 coppie di quest'edizione sono le seguenti:

- Antonella Elia e Pietro Delle Piane;

- Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso;

- Annamaria e Antonio;

- Sofia e Alessandro;

- Valeria e Ciavy;

- Anna e Andrea.



Temptation Island 2020: dove vederlo

La seconda puntata di Temptation Island 2020 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

La puntata intera sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play. Dopo la messa in onda, la puntata sarà disponibile su Witty Tv.

Altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.



Temptation Island 2020: Second Screen

Temptation Island è presente sul web con una sezione a parte sul sito Witty Tv.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del programma.

Il programma ha anche un account ufficiale su Twitter: @TemptationITA. L’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare la puntata e i suoi protagonisti è il seguente: #temptationisland.

Temptation Island ha un profilo ufficiale anche su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, l'appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, sempre a partire dalle ore 21:20.