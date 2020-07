We Are Who We Are di Luca Guadagnino su Sky, il teaser e le immagini (Video)

Di Paolo Sutera martedì 7 luglio 2020

Sky ha rilasciato il primo teaser e le prime immagini di We Are Who We Are, la prima serie tv di Luca Guadagnino, in onda su Sky e Now Tv ad ottobre

Una storia di formazione, che unisce Stati Uniti ed Italia sotto il linguaggio universale dell'adolescenza, dei suoi problemi e dei primi amori. E' il debutto di Luca Guadagnino nel mondo delle serie tv, ampiamente annunciato l'anno scorso ed ormai in dirittura d'arrivo: andrà in onda ad ottobre 2020 su Sky ed in streaming su Now Tv, infatti, We Are Who We Are, otto episodi di cui il regista candidato al Premio Oscar sarà non solo dietro la macchina da presa, ma anche showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Proprio oggi Sky ha rilasciato il primo teaser, che potete vedere, in alto, insieme alle prime foto.

Confermato il cast che era già stato reso noto nei mesi scorsi: Jack Dylan Grazer sarà Fraser, quattordicenne che dagli Stati Uniti si trasferisce in Italia, in Veneto, nella base militare dove vengono mandate la madre Sarah (Chloë Sevigny) e la compagna Maggie (Alice Braga), entrambe in servizio per l'esercito.

Fraser farà così conoscenza degli altri giovani che bazzicano nella base, come Caitlin (Jordan Kristine Seamón), giovane che vive da anni all'interno della base, tanto da aver imparato a parlare l'italiano. Tra i due nasce un profondo rapporto che gli altri interpreteranno come sentimentale, ma Fraser potrebbe avere il cuore altrove.

I due protagonisti accompagneranno il pubblico dentro le dinamiche del loro gruppo di amici: Britney (Francesca Scorsese), schietta, arguta e sessualmente disinibita; Craig (Corey Knight), allegro soldato ventenne; Sam (Ben Taylor), fratello minore di Craig nonché fidanzato di Caitlin; Enrico (Sebastiano Pigazzi), diciottenne veneto con un debole per Britney e Valentina (Beatrice Barichella), ragazza italiana.

Anche We Are Who We Are è una produzione Sky Original, co-prodotta da Sky e dalla Hbo (quest'ultimo lo manderà in onda a settembre). La serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Mario Gianani per Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Small Forward, insieme a Guadagnino, Elena Recchia, Nick Hall, Sean Conway e Francesco Melzi d’Eril; la scrittura, invece, oltre che a Guadagnino è affidata anche a Paolo Giordano e Francesca Manieri. Il distributore internazionale, infine, è Fremantle.