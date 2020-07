Il Salone delle Meraviglie raddoppia, Federico Lauri inaugura il suo Beauty Bus

Di Giorgia Iovane martedì 7 luglio 2020

Federico Lauri in uno spin-off del suo Salone delle Meraviglie girando l'Italia per rinnovare i look delle sue seguaci.

Il Salone delle Meraviglie raddoppia: oltre ad avere un nuovo ciclo di puntate nella prossima stagione televisiva, Federico Lauri si cimenta in uno spin-off che lo vedrà in giro per l'Italia con il suo Beauty Bus. Lo vedremo su Real Time però solo a partire dal 2021, ovviamente augurandoci che la pandemia dia tregua.

Federico Lauri dunque diventa un 'Randy Fenoli' del capello, accorrendo in soccorso di chi chiederà il suo aiuto per cambiare look e talvolta anche vita. Il personaggio è certo molto discusso, soprattutto per i suoi listini che spesso fanno capolino sui social: ma l'aspetto economico nella docu-reality scompare, anche perché il racconto verte su altri 'spunti' narrativi. Certo è che Il Salone delle Meraviglie è stato uno dei pochi programmi di genere ad aver raccontato la riapertura post-lockdown.

Ovviamente la cifra è quella tipica di Federico: il suo camper sarà all'insegna del glitter e del leopardato. L'immagine che imprime la retina è quella di una versione hair stylist di Priscilla - La regina del deserto: l'understatement regna.

La produzione è sempre di Pesci Combattenti. Lo vedremo, però, come dicevamo, il prossimo anno.