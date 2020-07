Gianluca Semprini condurrà Agorà con Luisella Costamagna su Rai3 (Anteprima Blogo)

Di Hit lunedì 6 luglio 2020

Nuova coppia alla conduzione del programma informativo del mattino di Rai3

Aria nuova nel mattino di Rai3 e si parte da subito alle 8 con una coppia nuovissima alla guida del prestigioso programma giornalistico del primo mattino della terza rete della televisione pubblica.

Agorà edizione invernale 2020-2021 sarà condotto da Luisella Costamagna e Gianluca Semprini. Curioso cambio della guardia quindi fra Roberto Vicaretti, che ha lasciato la rassegna stampa del mattino di Rai News 24 per andare a condurre la versione estiva di Agorà, con Gianluca Semprini che ha preso il suo posto sul canale all news della televisione pubblica nella fascia mattutina a sfogliare i giornali.

Scambio poi da settembre quando Vicaretti tornerà a Rai News e Semprini che prenderà il suo posto alla guida di Agorà, al fianco di Luisella Costamagna. Per Semprini dunque un ritorno a Rai3 in una fascia forse a lui più consona, dopo il travagliato debutto sul canale inventato da Angelo Guglielmi in Politics, programma quello che chiuse dopo alcune settimane di ascolti non esaltanti.

Semprini poi era tornato nella tv generalista su Rai1 alla guida di Vita in diretta estate con Ingrid Muccitelli, una ottima performance quella che purtroppo poi non ebbe un seguito sulla prima rete ed ora ecco il ritorno sulla terza rete con Agorà. Scelta assolutamente azzeccata questa da parte del neo direttore di Rai3 Franco Di Mare.