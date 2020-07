Discovery, palinsesti 2020-2021: ecco novità e conferme di Nove, Real Time, DMax e degli altri canali

Di Massimo Galanto martedì 7 luglio 2020

La presentazione ufficiale dei palinsesti dei canali televisivi di Discovery

11.46 Piscopo parla di contenuto "multipiattaforma, ricco, pieno di valori".

11.45 Fabrizio Piscopo, General manager Discovery Media: "Nostra società è giovane, ha nella propulsione nel futuro la sua forza".

11.43 Araimo annuncia partnership con Triboo (13 milioni di utenti nel complesso) per distribuire sul loro network contenuti e pubblicità.

11.42 Araimo snocciola anche i dati in crescita per DPlay plus e parla di "crescita esponenziale durante il periodo del lockdown".

11.41 Araimo: "Possiamo dire che abbiamo avuto un semestre record, 8% di share per il portfolio, crescita del 10% degli ascolti, siamo broadcaster che in questi ultimi 6 mesi è cresciuto di più. Tutti i nostri brand sono cresciuti, anche in termini di share".

11.39 Araimo: "Noi siamo azienda che fa contenuti e comunicazione". Un video riassume l'anima di Discovery in Italia.

11.38 Araimo: "Da sempre combattiamo la discriminazione, è un valore fondante per noi. Abbiamo fatto anche operazioni di marketing e di comunicazione in questo senso".

11.37 Araimo: "Dopo un periodo in cui abbiamo cercato di reagire alla situazione della pandemia, adesso vogliamo rialzare ancora di più la testa per reagire insieme a tutto il Paese. Siamo orgogliosi di far parte di un gruppo che ha cercato di intrattenere il pubblico che è dovuto rimanere a casa ma anche di promuovere e sostenere le iniziative delle istituzioni che hanno combattuto il covid".

11.33 Crozza ironizza sul titolo Discovery Reacts scelto da Discovery per la presentazione dei palinsesti: "Sembra una pomata per la psoriasi". Poi scherza sull'Italia dove tutto è uguale anche dopo la pandemia.

11.33 Alessandro Araimo, amministratore delegato Discovery Italia, apre la conferenza. Poi lancia una clip con i saluti di Maurizio Crozza.

11.31 Inizia la conferenza stampa virtuale.

Sta per iniziare la conferenza stampa per la presentazione ufficiale dei palinsesti 2020/2021 di Discovery. TvBlog seguirà in diretta l'evento per scoprire le novità e le conferme nella programmazione di Nove, Real Time, DMax, MotorTrend, Giallo, Food Network, Home & Garden Tv, K2, Frisbee, Discovery Channel, Discovery Science, Golf Tv, Eurosport e Dplay.