Ennio Morricone, il ricordo in tv

Di Giorgia Iovane lunedì 6 luglio 2020

Rai 1 trasmette a sorpresa "Per un pugno di dollari" al posto di Don Matteo.

La scomparsa di Ennio Morricone modifica i palinsesti, senza neanche il tempo per annunciare le variazioni. Accade così che al posto delle repliche di Don Matteo 8 Rai 1 scelga di trasmettere Per un pugno di dollari, che accompagna così i telespettatori dall'appuntamento con C'è tempo per... al Tg1 delle 13.

Alle 15.25 il testimone passa a Rai 3 che trasmette Il Mio Nome è Nessuno, di Tonino Valerii.

Altri omaggi saranno di certo distribuiti lungo i palinsesti tv nelle prossime ore, approfittando del periodo estivo per proporre al pubblico capolavori del cinema italiano e internazionali 'musicati' dal Maestro al posto di ritrite repliche. Chi intanto ha già approntato un'offerta dedicata è Rai Radio1 che ha predisposto spazi e ricordi in tutti i programmi della giornata, da Radio1 Music Club (dalle 15.00 alle 15.30 con John Vignola), In viva voce (dalle 15.30 alle 17.00 con Ilaria Sotis e Claudio De Tommasi) e La Radio in comune (dalle 17.00 alle 18.00 con Umberto Broccoli).

(In aggiornamento).