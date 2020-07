Tv e prime volte. 1998, quando Vittorio Brumotti partecipò a Buona Domenica

Di Massimo Falcioni lunedì 6 luglio 2020

Era il dicembre 1998 quando Vittorio Brumotti partecipò a Buona Domenica nella rubrica 'Stravaganti'. Senza barba e tatuaggi, era già un talento del bike-trial. Dieci anni dopo sarebbe iniziata l'avventura a Striscia la notizia

Senza barba e senza tatuaggi, ma con la stessa identica passione di oggi: la bicicletta. Era il dicembre del 1998 quando Vittorio Brumotti partecipò a Buona Domenica, esibendosi all’interno della rubrica degli ‘Stravaganti’. Il momento, uno dei più divertenti del programma che strizzava l’occhio un po’ a Portobello e un po’ ai Cervelloni, era dedicato a chi possedeva una caratteristica o particolarità che meritasse l’attenzione del pubblico.

Brumotti si presentò in trasmissione in compagnia della mamma, ‘prescelta’ come complice nel corso delle sue performance. Già campione italiano di bike-trial, per l’attuale volto di Striscia la notizia si trattò di una delle prime apparizioni in tv, preceduta da una partecipazione a 13 anni a Bim Bum Bam.

A Striscia dal 2008, dopo essere andato alla ricerca delle incompiute italiane, tra palazzi costruiti e mai terminati e altri abbandonati a loro stessi, da qualche tempo il campione ha avviato la sua battaglia contro la criminalità organizzata, filmando diversi servizi sullo spaccio di droga e venendo per questo più volte aggredito.

Appena maggiorenne, Brumotti ne approfittò anche per salutare in diretta la fidanzata di allora, Martina.

La puntata di Buona Domenica è stata ritrasmessa domenica notte su Mediaset Extra.