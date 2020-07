Così è la vita, Francesca Fialdini narra l'amore su Rai 3: anticipazioni e diretta del 5 luglio 2020

Di Ivan Buratti domenica 5 luglio 2020

Le anticipazioni, la diretta e la recensione del nuovo programma di Francesca Fialdini su Tvblog

Così è la vita, arriva su Rai 3 il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini, che torna in onda ogni domenica alle 20.30, su Rai 3. Per sei settimane, la giornalista toscana seguirà i racconti di alcune coppie, chiamate a riaprire i cassetti della memoria e a parlare di episodi della propria storia, rigorosamente in collegamento dalle proprie case. “Se la televisione è una finestra sul mondo, è dietro le finestre delle nostre case che si aprono i piccoli, minuscoli mondi di ciascuno di noi”, confessa la conduttrice nel promo della trasmissione, che si colloca nella fascia di access prime time del terzo canale Rai. Tvblog seguirà la trasmissione in live-blogging dalle 20.30 alle 21.25; seguirà la consueta recensione.





“Se la televisione è una finestra sul mondo, è dietro le finestre delle nostre case che si aprono i piccoli, minuscoli mondi di ciascuno di noi”.#CosìèLaVita, da domenica #5luglio alle 20:30 su @RaiTre e @RaiPlay, con @francifialdini. pic.twitter.com/VYXM11UlcI

— Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) July 2, 2020

Così è la vita, le anticipazioni

Il lungo periodo di reclusione in casa ha acceso il desiderio di socialità in molte persone. La voglia di tornare a comunicare con l'altro si sposa con la rinnovata cura per le piccole cose del quotidiano, talvolta scontate, ma tasselli fondamentali di ciò che comunemente chiamiamo felicità. E se la vita è così, fatta di briciole e di attimi, Così è la vita ha come obiettivo mettere in risalto storie private minime, che diventano così universali. L'espediente adottato per ripercorrere il passato delle coppie è quello dell'antologia per temi: ogni puntata, un argomento di discussione differente. Ecco quelli della prima edizione del programma presentato da Francesca Fialdini:





Il colpo di fulmine



Non è mai troppo tardi



Matrimoni all'italiana



Gli ostacoli del cuore



Travagli e dolce attese



Le regole dell'attrazione



Così è la vita, il programma

è un programma prodotto da Stand by me, scritto da Tommaso Vecchio, Claudio Moretti, Leyla Monanni, Andrea Felici. La regia è affidata a Claudio ed Emanuele Pisano. Delegato Rai è Mercuzio Mencucci. L'hashtag per commentare la trasmissione sui social è #cosìelavita.