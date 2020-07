Techetechetè, tornano gli archivi Rai nell'access di Rai 1: anticipazioni e diretta di giovedì 2 luglio 2020

Di Ivan Buratti giovedì 2 luglio 2020

Torna in onda, per tutta l'estate 2020, il programma che propone montaggi di filmati tratti dalle Teche Rai: anticipazioni, liveblogging e recensione

Le temperature si alzano, il sole tarda a tramontare e nell'access prime time di Rai 1 torna Techetechetè. Appuntamento fisso dell'estate televisiva di Rai 1 dal 2012, Techetechetè ha il compito di accompagnare per mano il pubblico della rete alla programmazione di prima serata, rispolverando il passato glorioso dell'intrattenimento Rai e proponendolo sotto forma di blob e gallerie di video. Tutti i giorni, da giovedì 2 luglio fino a domenica 13 settembre, alle ore 20.35, le Teche si aprono ai telespettatori, pronti a rivivere - o vivere per la prima volta - il piccolo schermo che fu.

Techetechetè, le anticipazioni di giovedì 2 luglio

L'edizione 2020 di Techetechetè prevede una suddivisione giornaliera dei temi delle puntate. Ogni giorno della settimana, infatti, sarà dedicato ad un argomento specifico. Il lunedì verranno proposte scene tratte dagli sceneggiati, antesignani delle attuali fiction; il martedì spazio alle storie di Sanremo, che anticipano i viaggi per l'Italia, tra cantanti e comici, del mercoledì.

Venerdì ancora musica con "Jukebox" e i grandi successi della nostra musica, mentre il sabato sera si accenderà con i grandi varietà che in questo giorno prendevano vita. La settimana si chiuderà con alcune puntate per argomento (il telefono, l'automobile, le mamme, ecc...), fil rouge di una passata edizione del programma. E il giovedì? La stagione si apre con i "Numeri Uno", puntate dedicate ai grandi dello spettacolo, presenti e passati. Nelle immagini pubblicate sui profili social della trasmissione, la copertina del giovedì è dedicata a Renato Zero: che sia lui il primo protagonista della nuova edizione del programma?