Il Caffè di Raiuno, si comincia sabato 4 luglio. Dalla fine del mese l'appuntamento raddoppia (Anteprima Blogo)

Di Massimo Falcioni lunedì 29 giugno 2020

Parte sabato 4 luglio Il Caffè di Raiuno con Pino Strabioli e Roberta Ammendola. Appuntamento dalle 8.30 alle 9.30, poi dal 25 si coprirà anche la fascia 7-8. Il programma strizzerà l'occhio alle 'buone notizie', ai libri e agli spettacoli dal vivo

Un programma che guarderà al mondo con ottimismo. E’ questa l’intenzione de Il Caffè di Raiuno, che partirà sabato 4 luglio sotto la guida di Pino Strabioli e Roberta Ammendola.

Un’ora di trasmissione, dalle 8.30 alle 9.30 per i primi tre sabati, per poi raddoppiare dal 25 luglio con un primo appuntamento dalle 7 alle 8 e un rientro dalle 8.30 alle 9.30, a copertura della fascia lasciata parzialmente libera da Uno Mattina in Famiglia.

Come detto, l’idea sarà quella di offrire un’atmosfera estiva, all’insegna della leggerezza. In tal senso, verrà inaugurata la rubrica delle ‘buone notizie’, a cui si affiancheranno i racconti legati alla rinascita dello spettacolo dal vivo con servizi ad hoc che si soffermeranno anche sulle giovani realtà culturali che stanno provando a reagire alle mille restrizioni generate dall’emergenza sanitaria.

Spazio inoltre ai libri, con il primo ospite che sarà Marco Risi.

Per Strabioli si tratterà di un ritorno sulla rete ammiraglia di viale Mazzini dopo oltre vent’anni. L’abbinamento, pure in questo caso, sarà con una giornalista. La Ammendola, infatti, è un noto e stimato volto del TgR Lazio.

Il duo coprirà i mesi estivi, concludendosi nella prima settimana di settembre.