Sette Storie: diretta prima puntata dalle 23.40 su TvBlog

Di Marcello Filograsso lunedì 29 giugno 2020

La questione razziale al centro della prima puntata del programma di inchieste di Monica Maggioni

Debutta stasera alle 23.40 su Rai1 Sette Storie, il nuovo programma condotto da Monica Maggioni, in onda ogni lunedì in seconda serata. Il viaggio prenderà le mosse dal racconto degli Stati Uniti dilaniati dalla questione razziale: nonostante non si fermi la diffusione del coronavirus crescono le proteste per gli abusi della polizia, con i bianchi che si sentono assediati. TvBlog seguirà la prima puntata in liveblogging.

Sette Storie ha origine dal desiderio di riportare in televisione approfondire le vicende che nelle settimane che a causa della preponderanza mediatica del coronavirus sono finite in secondo piano o non sono state raccontate fino in fondo. Si tratterà di un viaggio mediante protagonisti, persone, numeri e immagini dall’Italia e dall'estero. Consentirà di entrare anche nelle questioni più complesse con uno sguardo insolito. Saranno 60 minuti di reportage, analisi e scoperta di storie.

Scritto da Monica Maggioni, Roberto Fontolan, Anna Migotto, Marcello Sorgi, Sette Storie è un programma con la regia di Alessandro Capitani.





Sette Storie: dove seguirlo

Sette Storie va in onda su Rai1 alle 23.50 e in livestreaming su Raiplay, rimanendo disponibile sulla stessa piattaforma anche al termine della messa in onda.





Sette Storie: Second Screen

Sette Storie non ha dei social legati direttamente alla trasmissione, ma in compenso saranno disponibili per commentare la prima puntata i canali social di Rai1.