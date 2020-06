Mara Venier, polemiche per l'abbraccio a Romina Power a Domenica In. Riccardo Laganà: "E' uno schiaffo alle leggi"

Di Fabio Morasca domenica 28 giugno 2020

Il tweet del consigliere di amministrazione Rai, Riccardo Laganà.

Mara Venier ha chiuso l'edizione 2019/2020 di Domenica In, che ha portato avanti, stoicamente, tra tutte le limitazioni causate dalla pandemia di COVID-19 e un serio infortunio ad un piede che ha ulteriormente compromesso il finale di stagione, con la puntata di oggi, durante la quale ha ospitato Romina Power e Loretta Goggi.

Prima di intervistare Romina Power, che ha rispettato l'impegno con Domenica In nonostante fosse reduce da un grave lutto personale (la morte della sorella Taryn), Mara Venier ha infranto le norme per contenere il contagio da COVID-19, abbracciando e baciando l'ex moglie di Al Bano e sottolineando il gesto con queste parole:

Non me ne frega niente, Romina, che non ci dovremmo abbracciare...

Romina Power ha sottoscritto il pensiero della Venier: "Anche a me, non me ne frega niente... Ci siamo abbracciate".

Romina Power, a fine intervista, ha salutato con un abbraccio anche Loretta Goggi e anche in questo caso, non è mancato il commento della Venier:

Sì, ci abbracciamo tutti ormai, ci abbracciamo tutti...

I social network, prevedibilmente, non hanno perdonato ma il gesto ha provocato lo sdegno anche di Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione Rai che ha condiviso il seguente tweet:

Si chiede il giusto rispetto delle ferree regole sul distanziamento fisico anti-#covid19. Quel "non me ne frega niente" è uno schiaffo, su Rai 1, alle leggi, al lavoro della TF aziendale ed a tutti i colleghi/e che lavorano a rischio contagio. Tutto ciò è inaccettabile.

Per quanto su questo tema, si potrebbe discutere a lungo e per quanto sia ovvio sottolineare che Mara Venier e Romina Power si saranno sicuramente abbracciate anche in privato, evitando, quindi, l'"ipocrisia" di rispettare le regole unicamente davanti alla telecamere, è importante, nonostante ciò, non lanciare messaggi che inducano i telespettatori ad abbassare la guardia.

L'abbraccio della Venier a Romina Power, in un momento particolare come l'elaborazione di un lutto, è quanto di più naturale possa esistere, il momento è stato anche commovente, ma, di questi tempi, con il rischio di rasentare il cinismo, è doveroso continuare a veicolare il rispetto delle regole.