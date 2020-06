Blogo retroscena: Teo Mammucari nella giuria del Cantante mascherato 2?

Di Hit venerdì 26 giugno 2020

Mentre la prima serie del programma vince il premio del Moige

Il periodo scelto sarà gennaio e precisamente nei venerdì sera della prima rete della televisione pubblica. Quel territorio televisivo dovrebbe essere occupato dalla seconda edizione dello spettacolo musicale Il cantante mascherato che, dopo i successi oltre confine, è approdato nel nostro paese con un ottimo riscontro di pubblico.

Fra i concorrenti della prima edizione di questo show Teo Mammucari che non solo ha vinto il programma ma anche ottenuto un ottimo successo di pubblico e durante il suo discorso di commiato ha speso parole di grande apprezzamento per questo format e anche per Milly Carlucci, capitana in campo non solo di Ballando con le stelle, ma anche del Cantante mascherato.

Che questo spettacolo dunque sia piaciuto molto a Mammucari è cosa nota ormai e proprio per questo pare che la produzione del programma abbia deciso di chiamarlo anche nella seconda serie del Cantante mascherato, offrendogli il ruolo di giurato. Cambierebbe dunque parzialmente la giuria di questa trasmissione con l'ingresso di Mammucari, mentre appaiono confermati Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo.

Il programma ha vinto inoltre recentemente il premio del Moige nella categoria intrattenimento " per aver personalizzato un format straniero inusuale e attraente con un’impronta originale di eleganza e poesia più affine al pubblico italiano, rendendolo un successo trasversale ad ogni età". Che fra i suoi fan più accaniti ci sia anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta è cosa nota, ecco che lo vediamo in questo video pubblicato dal canale youtube del Moige, dove parla proprio del Cantante mascherato, ma anche di Linea verde che ha vinto anch'essa il premio del Moige "per aver mostrato in tanti anni e tante puntate quanto sia ampia e diversificata l’offerta culturale e creativa del nostro Bel Paese, anche in tempi di Coronavirus".

Facile, scontata e felicemente inevitabile dunque la seconda serie del Cantante mascherato in onda a gennaio il venerdì sera sulla Rete 1 per una edizione ancora più ricca, se non di denaro (i tagli del budget sono la cosa che riesce meglio a Salini) di idee, volti e sorprese.

Ecco intanto le parole di Milly Carlucci rispetto al premio che le è stato assegnato del Moige: