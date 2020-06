Domenica in e gli ospiti dell'ultima puntata di questa straordinaria edizione (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 25 giugno 2020

Anticipazioni sull'epilogo di questa straordinaria edizione del contenitore della domenica di Rai1

Domenica 28 giugno alle ore 14 in diretta dagli studi Rai Frizzi di Roma andrà in scena l'ultima puntata, la quarantaduesima di questa lunga e memorabile stagione di Domenica in. Si tratta dell'edizione più lunga di questo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa, partita nell'ormai lontano settembre 2019 e che termina ora a due passi dal mese di luglio.

Una edizione faticosissima, non solo per la sua durata, ma ovviamente sopratutto per l'emergenza sanitaria che ha dilaniato il mondo ed il nostro paese e che ha costretto -ovviamente- anche il mondo della televisione ad adeguarsi, in tanti casi bloccando le trasmissioni, in altri modificandone profondamente i punti salienti, con l'obbligo di non avere pubblico ed ospiti in studio. Quest'ultimo è stato un elemento davvero straniante, non solo per i conduttori, ma anche per il pubblico davanti al piccolo schermo e che però in alcuni casi, per esempio nel serale di Amici, ha saputo dare al percorso narrativo del programma un allure di maggiore autenticità, ma di questo discuteremo nei prossimi mesi, si spera ad emergenza archiviata.

Domenica in è stato fra i programmi che hanno dovuto fare a meno del pubblico in studio, ma anche degli ospiti che Mara Venier chiamava per le sue classiche e seguitissime interviste e che in questa occasione erano forzatamente collegati da casa via web, con tutte le limitazioni del caso. Nonostante questo Mara è stata in grado, grazie alla sua carica empatica davvero unica nel panorama dei conduttori televisivi di questo momento, di creare e anzi di rafforzare quel dialogo sia con gli ospiti collegati e poi tornati piano piano in studio, ma sopratutto verso il pubblico collegato da casa.

Questo mix è stato il successo di questa straordinaria, nel senso letterale del termine, edizione di Domenica in 2019-2020 che resterà certamente negli annali di questo storico titolo della televisione italiana, nato nel 1976 grazie all'indimenticabile Corrado.

Ma veniamo agli amici che faranno parte del cast dell'ultima puntata di Domenica in 2019-2020 partendo dalla grandissima Loretta Goggi. Con Mara anche Romina Power ed in collegamento da Pechino la giornalista Rai Giovanna Botteri.

Poi sempre in collegamento Fabio Rovazzi, Roby Facchinetti, Andrea Sannino in studio con il suo "Abbracciame", Poi per fare il consueto punto sull'emergenza sanitaria il Professor Le Foche, quindi Jerry Calà che presenterà il suo pezzo per l'estate 2020 e Stefano De Martino sempre in collegamento dall'auditorium del Centro di produzione Rai di via Marconi a Napoli da dove va in onda lo spettacolo comico musicale di Rai2 Made in Sud.

Puntata dunque ricca fatta di amici per dare il buon'estate al pubblico televisivo di Rai1, con l'appuntamento già scritto per settembre per l'edizione 2021-2022 di Domenica in sempre e ovviamente con Mara Venier.