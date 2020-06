Live Non è la d'Urso, 21 giugno 2020: anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata

Di Alberto Graziola sabato 20 giugno 2020

Live non è la d'Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d'Urso, torna con l'ultima puntata della stagione, domenica 21 giugno 2020, in prima serata su Canale 5.

Live non è la d'Urso, ultima puntata 21 giugno 2020, ospiti

Tra gli ospiti previsti questa sera in studio da Barbara d'Urso dovrebbe esserci Giorgia Meloni. Presente anche Asia Argento che si troverà alle prese con le cinque sfere. Con lei dovrebbero esserci anche il padre Dario e la sorella Fiore. Torna Lory Del Santo per un'intervista con la padrona di casa.

Live - Non è la D'Urso 2020: dove vederlo in diretta tv e live streaming

L'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

Live - Non è la D'Urso 2020, second screen

Live - Non è la D'Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. Live - Non è la D'Urso è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.