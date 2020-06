Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli debuttano alla conduzione di un quiz sull'attualità: aperti i casting

Di Giulio Pasqui giovedì 18 giugno 2020

Andrà in onda sul Nove come le precedenti produzioni di Loft?

Sono iniziati i casting per una nuova produzione di Loft Produzioni. Si tratta di un programma nuovo di zecca che verrà condotto da una coppia inedita, composta da Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Direttore del Fatto Quotidiano il primo (al debutto come conduttore), firma del quotidiano la seconda: il programma sarà un quiz sull'attualità. Si legge:

"Pensi di sapere tutto sull'attualità e vorresti metterti alla prova? Se hai più di 18 anni, partecipa al nuovo quiz di LOFT con Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Manda un video per raccontarci chi sei della durata massima di 30 secondi e non dimenticare di inviarci i tuoi recapiti e dati anagrafici per email. Invia tutto a info@loftproduzioni.it".

Al momento non si conoscono ulteriori informazioni, né il titolo, né la struttura del format. Non è chiaro se verrà trasmesso da qualche canale televisivo. Molte delle precedenti produzioni di Loft - come Accordi e Disaccordi (dove Travaglio era ospite fisso), Sono le Venti e La Confessione di Peter Gomez o Belve di Francesca Fagnani - sono state trasmesse sul canale Nove.