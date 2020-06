Agorà estate 2020, prima puntata del 29 giugno: anticipazioni e ospiti

Di Marco Salaris lunedì 29 giugno 2020

Tutte le anticipazioni sulla prima puntata del ciclo estivo del programma di Rai 3. Alla conduzione arriva Roberto Vicaretti

Dopo la conclusione di una lunga e difficoltosa edizione di Agorà che ha sancito la conclusione di un ciclo per Serena Bortone dopo 3 edizioni alla conduzione, oggi 29 giugno 2020 si apre la versione estiva del programma di approfondimento del mattino in onda su Rai 3 dalle 8 alle 10 del mattino.

Quest'anno a condurre il programma sarà Roberto Vicaretti, promosso da Rai News 24 e successore di Monica Giandotti dopo due annate.



Agorà estate, puntata del 29 giugno 2020: L'estate delle regole

In questa prima puntata stagionale si discute del primo fine settimana estivo che ha visto un alto numero di code sulle strade e molte spiagge affollate. Il problema del distanziamento sociale si pone alla base del dibattito.

Si parla anche dei nuovi preoccupanti focolai di contagio in Italia, tra cui quello sviluppato a Bologna. Le telecamere si recheranno al centro migranti di via Mattei: al via i test sugli ospiti, dopo che due di loro - dipendenti di una ditta di consegne - sono risultati positivi al Covid.

Si passerà poi all'analisi dei fatti politico-economici: l’utilizzo del fondo salva-Stati e il decreto rilancio fino al possibile taglio delle tasse.



Agorà estate, puntata del 29 giugno 2020: gli ospiti

Interverranno Graziano Delrio, capogruppo Camera Pd; Riccardo Molinari, capogruppo Camera Lega; Marianna Aprile, Oggi; Pietro Senaldi, direttore responsabile Libero; Pier Luigi Lopalco, responsabile coordinamento regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia; Pier Luigi Bersani; Dino Giarrusso, M5s; Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia; Alessandra Ghisleri, presidente Euromedia Research; Maura Gancitano, filosofa, e infine Dacia Maraini.



Agorà estate: Dove vederlo in tv e in streaming

Agorà estate va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 dalle 8.00 alle 10.00. È possibile vedere in diretta la trasmissione su RaiPlay. TvBlog seguirà la prima puntata di Agorà estate a partire dalle 8 del mattino.



Agorà estate: Second screen

Il programma ha una pagina ufficiale su Facebook e un account su Twitter @agorarai. L'hashtag da usare per commentare la diretta è #agorarai.