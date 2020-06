Retroscena Blogo: ecco chi prenderà il posto di Roberta Morise a I fatti vostri

Di Massimo Galanto mercoledì 17 giugno 2020

Ecco chi è in lizza, al momento, per prendere il posto della Morise, esclusa a sorpresa dal cast dello storico programma di Rai2

Come anticipato da Blogo, Roberta Morise quasi sicuramente sarà una delle vittime della rivoluzione che verrà attuata nella prossima stagione de I Fatti vostri. Una notizia che arriva a sorpresa, anche alla luce delle ottime prestazioni e dei buoni riscontri di pubblico delle due edizioni dello storico programma di Rai2 che l'ha vista al fianco di Giancarlo Magalli (con il quale i rapporti ci risultano essere ottimi).

Secondo quanto ci risulta, per il posto della Morise, al momento, sarebbero in lizza tre nomi, ossia quelli di Veronica Maya, di Stefania Orlando e di Elisa Silvestrin.

La Maya, molto apprezzata dal direttore di rete Ludovico Di Meo, è attualmente impegnata proprio su Rai2 con L'Italia che fa, la Orlando può invece contare soprattutto sulla stima di Michele Guardì, che da tempo la ospita nelle sue trasmissioni. La Silvestrin, seconda classificata a Miss Italia nel 2006 e già concorrente di Ballando con le stelle nel 2007 e inviata di La vita in diretta (dal 2016 al 2018).

Stando alle informazioni in nostro possesso, a spuntarla dovrebbe essere la Silvestrin, che in passato per Rai1 ha condotto Settenote, oltre che ricoprire il ruolo di annunciatrice.

Per la cronaca, dovrebbero uscire dal cast di I Fatti vostri anche l'orchestra di Demo Morselli (forse sostituito con l'orchestra Palatresi) e la voce di Graziano Galatone.