I Fatti Vostri, fuori Roberta Morise, Demo Morselli e Graziano Galatone - Anteprima Blogo

Di Giulio Pasqui mercoledì 17 giugno 2020

Da settembre, rivoluzione a "I Fatti Vostri".

Cambia tutto, o quasi, a I Fatti Vostri. Da settembre al fianco di Giancarlo Magalli ci sarà una squadra tutta nuova. La decisione più clamorosa, arrivata dai piani alti di viale Mazzini, riguarda l'esclusione di Roberta Morise dal cast dopo due anni di militanza. Una sorpresa anche per Magalli, che con "Robertina" si è sempre trovato bene. Chi arriverà al suo posto, ancora, non si sa con certezza... ma si fanno già dei nomi che vi renderemo noti appena possibile.

Ma il turnover non si fermerà al volto femminile. Da settembre, alla corte del Comitato nel contenitore mattutino di Rai2, non ci saranno neppure l'orchestra di Demo Morselli (forse sostituito con l'orchestra Palatresi) e la voce di Graziano Galatone. Al momento non si conoscono le motivazioni dietro la scelta di rivoluzionare il cast de I Fatti Vostri, anche se sembra che il direttore di Rai2 voglia regalare una nuova freschezza al programma.