Second life con Laura Tecce in autunno su Rai2 (Anteprima Blogo)

Di Hit martedì 16 giugno 2020

New entry nella squadra informazione della seconda rete Rai

Novità in vista nella programmazione autunnale della seconda rete della Rai per quel che riguarda il settore approfondimento-informazione. Arriva infatti una nuova trasmissione dal titolo Second life, che andrà a sondare l'altra faccia dei politici, quella cioè che la gente magari non conosce.

Potremo scoprire dunque in questo nuovo programma le passioni, i segreti, gli amori e quant'altro di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Nicola Zingaretti, Matteo Renzi e compagnia bella. Alla guida di questo programma un volto che guadagna i galloni di conduttrice Rai, parliamo di Laura Tecce.

La firma di Libero, del Giornale che ora vediamo spesso ospite in programmi politici, principalmente di La7, condurrà dunque questa nuova trasmissione che dovrebbe andare in onda in seconda serata nel prossimo autunno, intanto per quattro settimane. Gli appuntamenti informativi di Rai2 non si fermano qui, è in preparazione un nuovo programma di prima serata che dovrebbe essere posizionato nella serata del giovedì.