Leonardo Pieraccioni e Patty Pravo alla seconda di Top 10 ed ecco le due squadre (Anteprima Blogo)

Di Hit martedì 16 giugno 2020

Anticipazioni sulla seconda puntata del nuovo show di Rai1

Dopo l'ottimo esordio di domenica 14 giugno nella prima serata di Rai1 Top 10, il nuovo varietà in salsa game diretto e condotto da Carlo Conti, torna in onda con la sua seconda puntata, in diretta, venerdì 19 giugno in prima serata.

Abbattuto il muro del 19% di share di media con una curva in salute, Top 10 torna in onda con due nuove squadre di concorrenti che si sfideranno ad indovinare le varie classifiche che Carlo proporrà loro durante il programma.

Siamo in grado di anticiparvi gli ospiti che prenderanno parte alla puntata numero 2 di Top 10 che saranno il caro e vecchio amico, anzi fratello di Carlo, ovvero Leonardo Pieraccioni e un'altra habituè dei programmi di Conti, ovvero la cantante Patty Pravo.

Ed ecco anche i componenti delle due squadre che animeranno la gara di venerdì sera, per i siciliani in studio Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Diletta Leotta, mentre per i giurati da talent ci saranno Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi.

Appuntamento quindi per la diretta della seconda puntata di Top 10 venerdì sera a partire dalle ore 21:25 con Carlo Conti su Rai1.