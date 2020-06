Una nuova vita, nuovo programma di La5 (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto lunedì 15 giugno 2020

Ecco conduttori, collocazione oraria e anticipazioni sul nuovo programma al via l'8 luglio

L'8 luglio debutta su La5 un nuovo programma, di cui Blogo è in grado di anticipare tutti i dettagli. Si intitola Una nuova vita e andrà in onda il mercoledì in seconda serata sulla rete digitale di Mediaset. 12 le puntate previste, con replica settimanale al sabato pomeriggio.

Alla conduzione ci saranno lo speaker di Rds Claudio Guerrini, già visto a La prova del cuoco e a Buono a sapersi e l'attrice Crisula Stafida. Il programma è prodotto da 11 Eleven srl di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo. A firmare la trasmissione gli autori Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli. Regia di Luca Celia.

Una nuova vita è un talk show in cui volti noti del mondo dello spettacolo e persone comuni raccontano tra speranze, ambizioni, sogni e concrete realizzazioni la loro nuova vita: quella che hanno intrapreso dopo il periodo di lockdown. L’emergenza coronavirus, la quarantena, la necessaria riorganizzazione di molti mestieri e professioni ha fatto maturare nuove consapevolezze e nuovi stili di vita. Nulla, dopo un fatto così epocale, potrà essere come prima.

Il programma, dunque, racconterà la resilienza degli italiani, la loro voglia di ripartire con ottimismo e spirito positivo, il desiderio di incamminarsi su quella strada che, grazie alle loro capacità, e alla sorte, può indiscutibilmente definirsi una nuova vita.

Tra i protagonisti delle dodici puntate: Arisa, Paolo Genovese, Lillo, Francesca Manzini, Giusy Versace, Maria Sole Pollio, Maurizio Mattioni, Elisa D'ospina, Enzo Salvi, Laura Freddi e Gianluca Mech.