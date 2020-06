Made in Sud: la prima puntata della nuova edizione in diretta dalle ore 21:20

Di Fabio Morasca martedì 16 giugno 2020

La prima puntata di Made in Sud in diretta.

Made in Sud è un varietà comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, giunto alla decima edizione, in onda ogni martedì sera a partire dalle ore 21:20 su Rai 2.

Made in Sud: le anticipazioni della prima puntata

A partire da questa sera, martedì 16 giugno 2020, avrà inizio la decima edizione targata Rai di Made in Sud.

I conduttori di quest'edizione saranno nuovamente Stefano De Martino e Fatima Trotta che saranno affiancati dagli ospiti fissi Biagio Izzo, Lello Arena e Sal Da Vinci e dal musicista Enzo Avitabile che sarà ospite speciale in alcune puntate.

La nuova edizione di Made in Sud andrà in onda dall'Auditorium del CPTV di Napoli e sarà realizzata nel rispetto delle misure per contenere il contagio da COVID-19. La regia sarà a cura di Sergio Colabona.

I comici che si alterneranno sul palco saranno i seguenti: Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, Maria Bolignano, Manu e Luca, i Sud 58, i Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Simone Schettino, Matranga e Minafò, le Sex and Sud, Enzo Fischetti, Uccio De Santis, Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato, Rosaria Miele, Rosario Alagna, Tommy Terrafino e le new entry Piero Salerno, Damiano Terzo, Claudio Di Giovanni, Giuseppe Accetta, i Gemelli di Guidonia, Adel Ahmed, Vincenzo De Lucia, Sara Carannante, Irene Pariota e Rosaria Frenza.

Nel corso della prima puntata, interverrà anche il rapper Clementino che duetterà sul palco con Enzo Avitabile. Il cast, inoltre, renderà omaggio a Renato Carosone.

Made in Sud: dove vederlo

Made in Sud va in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21:20.

Per quanto riguarda lo streaming, il programma è visibile sul sito Rai Play.

La puntata intera sarà successivamente disponibile sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

Made in Sud: Second Screen

Made in Sud è presente sul web con una sezione a parte sul sito di Rai Play.

Il programma condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta si può trovare su Facebook con la pagina ufficiale di Made in Sud.

Il varietà comico è presente anche su Twitter, con l'account ufficiale di Made in Sud. L'hashtag con il quale sarà possibile commentare la puntata è #MadeinSud.

Made in Sud è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.

Per quanto riguarda il liveblogging, infine, l'appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:20.