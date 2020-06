Blogo retroscena: cambio della guardia a Mi manda Rai3?

Di Hit martedì 9 giugno 2020

Cambio di conduzione in vista per lo storico programma della terza rete, vediamo i candidati

Mi manda Rai3, lo storico programma della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo si appresterebbe a cambiare volto. Dopo alcune edizioni condotte da Salvo Sottile, per altro con ottimi riscontri in termini di ascolti, dal prossimo autunno, la trasmissione che presidia la mattina di Rai3 potrebbe avere un nuovo conduttore, o una nuova conduttrice.

Il volto maschile in predicato di succedere a Salvo Sottile sarebbe quello del giornalista attualmente in forza a Report Federico Ruffo, già abituato ad inchieste e temi anche scomodi affrontati nella sua già lunga carriera, a dispetto della sua giovane età. L'altro volto che potrebbe arrivare alla conduzione di Mi manda Rai3 sarebbe quello di Benedetta Rinaldi, storica partner a Unomattina dell'attuale direttore della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo Franco Di Mare e che tornerebbe in video dopo uno stop forzato.

Per quel che riguarda il futuro professionale di Salvo Sottile si attendono sviluppi, intanto a breve dovrebbero andare in onda le puntate inedite di Palestre di vita in una collocazione più consona, ovviamente sulla terza rete.