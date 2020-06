Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto per una prima serata politica il venerdì su Rai3 (Anteprima Blogo)

Di Hit domenica 7 giugno 2020

Ecco le candidate alla conduzione di Chi l'ha visto.

Grandi novità nel palinsesto di Rai3 della prossima stagione. Si chiude un'epoca durata 16 anni: Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?, ma non lascia la terza rete. Il neo direttore del terzo canale della televisione pubblica ha deciso di puntare sulla padrona di casa di Chi l'ha visto? per un nuovo programma d'approfondimento politico che verrà posizionato della serata del venerdì.

Per la Sciarelli, che da molti anni conduce l'appuntamento del mercoledì alla ricerca delle persone scomparse, si prospetta quindi una nuova ed entusiasmante avventura professionale. Come detto guiderà un nuovo programma di informazione politica nella prima serata del venerdì (titolo non ancora deciso) che guarderà a quel mondo in maniera diversa, meno paludata e attenta a fare informazione più che chiacchiericcio fine a se stesso.

Per quel che riguarda Chi l'ha visto?, in pole position per la conduzione ci sarebbe la giornalista del Tg2 Lidia Galeazzo, già collaboratrice del programma e molto stimata dal neo direttore di Rai3 Franco Di Mare. Candidata alla conduzione della nuova edizione dello storico programma di Rai3 anche Eleonora Daniele, ma ci sarebbero in pista anche i nomi di altre giornaliste interne Rai, questo perchè la nuova direzione di Rai3 ha deciso di privilegiare le tante ottime risorse interne della Rai poco e male utilizzate.