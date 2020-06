Liberi tutti, anticipazioni quinta puntata

Di Giorgia Iovane sabato 6 giugno 2020

Le anticipazioni della quinta puntata del 6 giugno 2020 di Liberi Tutti.

Penultimo doppio appuntamento con Liberi Tutti, la serie comedy ideata e scritta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (già insieme in Boris) con Giorgio Tirabassi nel ruolo di Michele, un avvocato costretto ai domiciliari nel co-housing creato dalla ex moglie, che in onda questa sera, sabato 6 maggio, dalle 22 su Rai 3. Dopo il lancio su RaiPlay, prima destinataria della serie, le 12 puntate vengono trasmesse dalla terza rete in una collocazione senza dubbio particolare.





Liberi Tutti, quinta puntata

Nella prima puntata, intitolata Nemico interiore o esteriore?, Eleonora (Anita Caprioli) ha un problema con Chiara (Ludovica Martino) e chiede aiuto a Michele (Giorgio Tirabassi). Tre ragazzi particolari visitano il Nido. Ma la vera domanda è chi è il Principe di Filicudi, il proprietario dello stabile dove è stato realizzato il Nido?

Nella seconda puntata, A cosa sei disposto a rinunciare, Nicoletta (Valeria Bilello) organizza una mostra d'arte per sostenere economicamente il Nido e Quattropani, il candidato amico alle elezioni municipali. La presenza di tanti visitatori costringe Michele a stare recluso nella sua stanza, che però diventerà un vero e proprio porto di mare: tra gente che si perde, gente che si cerca e gente che non dovrebbe trovarsi dove si trova.



Liberi tutti, streaming

È possibile vedere Liberi tutti in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone. Tutta la prima stagione della serie tv, però, è già interamente disponibile su RaiPlay.



Liberi tutti, second screen

Si può commentare Liberi tutti su Twitter con l'hashtag #LiberiTutti.