C'è tempo, tre inviati per Convertini e Falchi: ecco chi sono (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto martedì 9 giugno 2020

Anticipazioni sul cast del nuovo programma mattutino di Rai1 in onda da lunedì 29 giugno

UPDATE 9 giugno - Il titolo del programma non sarà Terzo tempo, come inizialmente previsto, bensì C'è tempo.

Debutterà su Rai1 lunedì 29 giugno alle ore 10.00 il nuovo programma condotto in studio da Beppe Convertini e Anna Falchi. Insieme a loro in collegamento, oltre a Barbara Di Palma (foto in fondo al post), il cui nome vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi, ci saranno, secondo quanto ci risulta, Carolina Rey (foto in apertura) e Paolo Notari (foto qui sotto). La prima è la giovane conduttrice già vista a La Settima porta su Rete 4 e a Un palco per due su Rai 2. Il secondo è un giornalista che in passato ha lavorato come inviato e consulente per Unomattina, La Vita in diretta, Agorà e Sereno Variabile.

Il coinvolgimento degli inviati nella trasmissione, in diretta da Roma, sarà, secondo le intenzioni degli autori, molto corposo. A loro spetterà racconterà le storie al centro delle puntate nelle quali saranno esaltati - come da format del programma - gli aspetti positivi della terza età.