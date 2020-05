Beppe Convertini e Anna Falchi su Rai1 dal 29 giugno: ecco come sarà il loro Terzo Tempo (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto domenica 31 maggio 2020

Anticipazioni esclusive sul nuovo programma mattutino dell'estate di Rai1

Tutto confermato. Beppe Convertini e Anna Falchi saranno alla guida di un nuovo programma nel daytime estivo di Rai1, come anticipato da Blogo alcune settimane fa. Oggi siamo in grado di svelare ulteriori dettagli: la trasmissione si intitolerà Terzo tempo e andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30, a partire dal 29 giugno, in diretta da Roma. Sarà preceduta da Unomattina (con Giorgia Cardinaletti e Alessandro Baracchini) e seguita quasi sicuramente dalle repliche di Don Matteo.

Protagonista sarà la terza età, per evidenziarne gli aspetti positivi attraverso testimonianze e racconti di storie sorprendenti (imprese sportive, amori, ecc...). In studio è prevista la presenza di un ospite âgée, con il quale i due conduttori interagiranno.

Stando a quanto ci risulta, la storica inviata di Vita in diretta Barbara Di Palma, reduce dall'esperienza a Italia Sì e a Storie italiane, dovrebbe far parte del cast del programma di Convertini e Falchi nel ruolo di inviata (non sarà l'unica).

Convertini così si prepara ad una nuova avventura professionale dopo l'annata positiva a Linea verde (con Ingrid Muccitelli) dove, con tutta probabilità, sarà riconfermato nella prossima stagione dal direttore di rete Stefano Coletta. Il conduttore pugliese, un anno fa, era stato scelto da Teresa De Santis, allora alla guida di Rai1, per La vita in diretta estate con Lisa Marzoli. Per la Falchi, invece, si tratta del ritorno in tv dopo esserne stata ai margini per alcuni anni.

Foto Credit: Sara Galimberti