Per Mara Venier frattura al piede in un lunedì difficile ma con le carezze dei colleghi, dei fans e dell'Auditel

Di Hit lunedì 1 giugno 2020

Riposo assoluto per la regina della domenica di Rai1 che anche questa volta non mollerà

Ha portato stoicamente a termine la puntata di domenica 31 maggio 2020 di Domenica in, dopo la caduta domestica di qualche ora prima. Poi la corsa in ospedale a fare le radiografie e l'esito temuto: frattura al piede sinistro, per la precisione frattura dell'osso cuboide.

Ingessatura e gambaletto in attesa di un nuovo controllo lunedì prossimo in cui le potrebbe essere tolto il gesso e messo un tutore. Riposo per 25 giorni, periodo nel quale Mara non può caricare il piede fratturato al termine di quale dovrà iniziare un periodo di riabilitazione. In particolare per una settimana Mara deve stare a letto in riposo assoluto.

Risveglio molto difficile quello di oggi per Mara che come accade sempre con i traumi, il giorno seguente provocano più dolore del giorno in cui avvengono. Risveglio reso leggermente meno amaro dagli ottimi dati di ascolto della puntata di ieri pomeriggio con una curva che sfiora il 25% di share di share nella prima parte e non scende mai al di sotto del 20% fino al termine del programma.

Tanti messaggi di solidarietà dei suoi colleghi, ma anche di semplici telespettatori e fans che la amano e che la seguono ogni domenica su Rai1 e che le offrono il loro affetto e la loro vicinanza.

Mara è una guerriera e seppur molto provata da questa tegola, siamo certi che non mollerà e tirerà fuori la sua grande forza di volontà. Forza e coraggio Mara, siamo tutti con te!