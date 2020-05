ItaliaSì! Giorno per Giorno, la prima puntata live: ospiti e anticipazioni

Di Giorgia Iovane domenica 31 maggio 2020

ItaliaSì! debutta nel datytime di Rai 1 al posto di Storie Italiane.

Debutta ufficialmente lundì 1° giugno 2020 ItaliaSì – Giorno per giorno, spin-off quotidiano del settimanale del sabato pomeriggio condotto e ideato da Marco Liorni che per tutto il mese di giugno prende il posto di Storie Italiane. Dal lunedì al venerdì alle 9.55, dagli studi Rai di Saxa Rubra, Liorni darà voce alle persone che ai alterneranno sul podio con le loro storie, i loro appelli, le testimonianze, vicende liete e battaglie difficili. E con il padrone di casa ci saranno sempre Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa e Elena Santarelli. E noi seguiremo questa prima puntata, in onda fino alle 12.00, in diretta su TvBlog.

In ottemperanza alle norme anti-Covid, il podio sarà utilizzato in sicurezza, anche se l'elemento caratteristico di questa versione saranno le finestre, scelte per il preciso valore simbolico: punto di contatto col mondo, fonte di luce e di aria nuova, luogo di condivisione durante il lockdown, ma anche intese come quelle dei PC dai quali abbiamo continuato, per quanto possibile, la nostra vita.

E per raccontare questa Italia in Pandemia, tra lockdown e fasi confuse, Liorni punta sui lavoratori indispensabili e invisibili, come tassisti, medici di base, postini, baristi, cassieri di supermercato, punto di osservazione privilegiato per raccontare il Paese che riparte. Non mancano gli inviati sul territorio come Caterina Varvello, Barbara Di Palma, Vittorio Introcaso, Giulia Nannini.

La sigla è sempre Italia d’Oro di Pierangelo Bertoli, riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto. ItaliaSì! Giorno per giorno è un programma di Marco Liorni, scritto con Giancarlo De Andreis, Danila Lostumbo, Rossella Rizzi, Cristina Serra e Lucia Zorzi; la scenografia è di Claudia Sammicheli e la regia di Salvatore Perfetto.