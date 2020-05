Pressing Serie A torna dal 21 giugno, Tiki Taka ritorna la prossima stagione

Di Fabio Morasca sabato 30 maggio 2020

Il comunicato Mediaset riguardante il ritorno del campionato di Serie A.

Il ritorno della Serie A è notizia ufficiale. A partire dal 20 giugno 2020, il campionato riprenderà con le quattro partite della 25esima giornata che non si sono disputate lo scorso 22 febbraio. Insieme alla Serie A, riprenderà anche la Coppa Italia: salvo nuove sospensioni causate dall'emergenza COVID-19, purtroppo da tenere in considerazione, anche la stagione 2019/20, quindi, avrà una squadra Campione d'Italia e una squadra vincitrice della coppa nazionale.

Parlando di tv, soffermandoci su Mediaset, stando ad un'indiscrezione recente pubblicata su Leggo, Tiki Tika - Il calcio è il nostro gioco, programma di Italia 1 condotto da Pierluigi Pardo, sarebbe ad un passo dalla chiusura definitiva.

Mediaset ha diramato un comunicato stando al quale sarà Pressing Serie A, il programma che si occuperà di approfondire le restanti giornate di campionato con highlights, gol, immagini e commenti dallo studio.

Il programma condotto da Giorgia Rossi tornerà in onda a partire dal prossimo 21 giugno. Oltre alla classica puntata della domenica, in onda in seconda serata su Italia 1, Pressing Serie A andrà in onda anche in occasione di ogni turno infrasettimanale del campionato, con due puntate a settimana, quindi.

Mediaset seguirà i match di Serie A anche con i programmi informativi, con i servizi nei telegiornali e con gli aggiornamenti presenti sul sito ufficiale di Sport Mediaset.

Arriviamo, quindi, al destino di Tiki Taka.

Stando sempre al comunicato, il programma di approfondimento calcistico in onda dal 2013 non è stato definitivamente soppresso.

Per quanto riguarda la stagione in corso, il giro di giostra, per Tiki Taka, è finito. Per quanto concerne la prossima stagione, però, Mediaset fa sapere che è "allo studio, una nuova formula editoriale".

Con il conduttore Pierluigi Pardo, inoltre, Mediaset "valuterà nuove collaborazioni giornalistiche", sempre nell'ambito dell'informazione sportiva targata Mediaset.