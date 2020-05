Tiki Taka: chiusura definitiva per il programma di Pierluigi Pardo?

Di Fabio Morasca giovedì 28 maggio 2020

L'indiscrezione riguardante il programma di approfondimento calcistico di Italia 1 è stata pubblicata da Leggo.

Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco, il programma di approfondimento calcistico condotto da Pierluigi Pardo, del quale la messa in onda è stata interrotta in concomitanza con la sospensione del campionato di Serie A dovuta, ovviamente, all'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, potrebbe non tornare più in onda sia per quanto riguarda la stagione televisiva in corso che per quanto concerne la prossima.

La puntata di Tiki Taka, andata in onda su Italia 1 lo scorso 9 marzo, quindi, potrebbe essere stata l'ultima in assoluto del programma che, a partire dal 2013, era riuscito a non far rimpiangere troppo il predecessore Controcampo, andato in onda dal 1998 fino al 2012.

Stando all'indiscrezione, Tiki Taka potrebbe essere "sacrificato" per una questione di costi, alla luce soprattutto del brusco calo della raccolta pubblicitaria che Mediaset avrebbe registrato durante l'emergenza legata alla pandemia di COVID-19 in Italia. La decisione, quindi, non dovrebbe essere legata ad una questione di ascolti, rimasti pressoché costanti nell'arco delle sette edizioni andate in onda.

L'edizione in corso di Tiki Taka ha faticato a trovare un po' di "pace" nel palinsesto Mediaset.

La settima edizione, la seconda consecutiva co-condotta da Wanda Nara, che ha visto anche la presenza fissa di Christian Vieri e di Antonio Cassano (quest'ultimo, durante una recente diretta Instagram, ha ammesso di non sapere i motivi per i quali è stato successivamente allontanato dal programma), ha iniziato la stagione su Italia 1 per poi passare su Canale 5, dal 27 ottobre 2019, per poi ritornare su Italia 1 dal 13 gennaio di quest'anno.