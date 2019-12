Tiki Taka ritornerà su Italia 1 (e non passerà su Rete 4) e andrà in onda il lunedì, in seconda serata

Di Fabio Morasca lunedì 23 dicembre 2019

Nel 2020, Tiki Taka tornerà in onda su Italia 1 ma si sposterà al lunedì sera.

Tiki Taka, il programma di approfondimento calcistico condotto da Pierluigi Pardo, in questa stagione in onda sia su Italia 1 che su Canale 5 (a partire dal 27 ottobre 2019), non andrà in onda su Rete 4 e non compierà, quindi, il "giro" delle principali reti Mediaset.

Nel corso di questo mese, infatti, Mediaset ha annunciato ufficialmente il palinsesto invernale (comunicando, in un secondo momento, anche le prime variazioni): la novità riguardante Tiki Tika - Il calcio è il nostro gioco riguardava proprio il passaggio nella rete diretta da Sebastiano Lombardi, precisamente a partire da domenica 12 gennaio 2020. Il passaggio in un'altra rete si era reso necessario dopo il nuovo spostamento di Live - Non è la D'Urso, il talk show in prima serata condotto da Barbara D'Urso, alla domenica sera: come sappiamo, Live - Non è la D'Urso chiude la puntata a notte inoltrata.

Tiki Taka, quindi, ritornerà su Italia 1, sempre in seconda serata, ma non più la domenica ma il lunedì. Il programma di Pierluigi Pardo, quindi, tornerà in onda lunedì 13 gennaio 2020, come già scritto, su Italia 1.

La novità è stata annunciata da Pierluigi Pardo durante la puntata di Tiki Taka in onda questa sera, domenica 22 dicembre 2019, l'ultima (salvo nuovi cambiamenti), quindi, trasmessa da Canale 5.

La domanda principale, però, ora, riguarda la presenza di Wanda Nara, come sappiamo, presenza femminile di Tiki Taka ma anche opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un'altra notizia già nota, infatti, riguarda il debutto del GF Vip 4 previsto per mercoledì 8 gennaio 2020 e il successivo spostamento del reality show condotto da Alfonso Signorini al lunedì sera e al venerdì sera, con una seconda puntata settimanale.

A causa della concomitanza di impegni televisivi al lunedì sera, è facile prevedere un addio (o un arrivederci) di Wanda Nara a Tiki Taka.

Ricordiamo che l'edizione in corso di Tiki Taka, la settima, è già andata in onda su Italia 1, come già scritto, dal 25 agosto al 20 ottobre 2019.