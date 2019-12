Mediaset, variazioni palinsesto inverno 2020: Live - Non è la D'Urso ritorna alla domenica, Tiki Taka passa a Rete 4

Di Fabio Morasca mercoledì 18 dicembre 2019

Dopo le novità annunciate ad inizio dicembre, Mediaset ha comunicato alcune variazioni di palinsesto.

Lo scorso 5 dicembre, Mediaset aveva annunciato le principali novità di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 riguardanti l'inverno 2020.

Sono trascorsi pochi giorni, appunto, e una serie di significative variazioni sono già state comunicate.

Partendo da Canale 5, Live - Non è la D'Urso, attualmente in onda il lunedì sera e annunciato per la serata del mercoledì, stando alle nuove decisioni, tornerà alla domenica sera, giorno di messa in onda iniziale di questa seconda edizione. Live tornerà alla domenica a partire dal 12 gennaio 2020.

Il giorno di debutto della quarta edizione del Grande Fratello Vip, invece, sarà mercoledì 8 gennaio 2020. Dalla settimana seguente, però, il reality show, che sarà condotto da Alfonso Signorini, verrà ricollocato alla serata del lunedì e avrà anche un secondo appuntamento settimanale, come già annunciato, precisamente il venerdì sera, giorno per il quale era prevista la messa in onda delle nuove serie Fratelli Caputo, Masantonio e Made In Italy.

Considerati i risultati ampiamenti non soddisfacenti ottenuti dalle ultime serie offerte da Canale 5, Oltre la Soglia e Il Processo, presumibilmente, Mediaset potrebbe aver deciso di tutelare i nuovi prodotti in attesa di tempi migliori.

Per quanto riguarda il discorso serie, comunque, i telespettatori di Canale 5, a partire da martedì 7 gennaio 2020, potranno vedere la seconda stagione di New Amsterdam, composta da quattro appuntamenti.

Nessuna novità per quanto riguarda Chi vuol essere milionario? che rimane al giovedì e che avrà inizio il 23 gennaio 2020.

Per quanto riguarda Italia 1, il ritorno de La Pupa e il Secchione intitolato precisamente La Pupa e il Secchione e Viceversa è programmato per martedì 7 gennaio 2020, in anticipo di una settimana rispetto all'annuncio iniziale.

Sempre da martedì 7 gennaio, avrà inizio l'appuntamento quotidiano con Le Iene che andrà in onda nel preserale e che viene, quindi, confermato.

La novità più succosa, però, riguarda il nuovo trasloco di Tiki Taka che completerà il giro dei principali canali Mediaset, passando su Rete 4 a partire da domenica 12 gennaio 2020.

Restando su Rete 4, nessun cambiamento di collocazione, rispetto a quanto precedentemente annunciato, per Quarto Grado, Fuori dal Coro e #CR4 - La Repubblica delle Donne che, di conseguenza, resteranno rispettivamente al venerdì, al martedì e al mercoledì, ovviamente in prime-time.

Il 6 gennaio 2020, infine, torneranno in onda I Legnanesi.