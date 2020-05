Blogo retroscena: La casa nel bosco con Antonella Clerici, tanto tuonò che alla fine pioverà

Di Hit sabato 30 maggio 2020

Quel che sarà del mezzogiorno della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo

Mentre da pochi giorni è tornata in onda la Prova del cuoco, il cooking show della prima rete della televisione pubblica condotto da Elisa Isoardi, si sta pensando a quello che accadrà nel mezzogiorno di Rai1 nella prossima stagione televisiva.

Se n'è parlato tanto, anche per bocca della sua protagonista e prima grande sponsor, di questa Casa nel bosco (titolo provvisorio) il programma fortemente voluto da Antonella Clerici, la cui location potrebbe essere proprio la dimora della Clerici in Piemonte (fare i programmi da casa potrebbe diventare un filone televisivo, vediamo infatti che ne realizzerà proprio uno Renzo Arbore questa estate sulla Rete 2). Il tutto nascerebbe proprio dal bosco che abbiamo avuto modo di vedere in queste settimane nel corso di collegamenti Skype che Antonella ha fatto -per esempio- durante la Domenica in dell'amica Mara Venier.

Il programma certamente di non facile realizzazione è al centro di frenetiche riunioni in questi giorni fra la Rai e la società esterna che dovrà occuparsi della realizzazione di questo progetto, ovvero la Stand by me. Si narra, ma qui si entra nel territorio delle voci, che nel corso di queste riunioni si stia cercando di limare il più possibile i costi di questo programma, ma l'intenzione, pare di tutti, è quella di portare a casa la trattativa affinché il programma alla fine si faccia.

La casa nel bosco (lo chiamiamo così per convenzione) dovrebbe andare in onda nella fascia del mezzogiorno di Rai1, dal lunedì al venerdì e vedrebbe la Clerici protagonista di un programma non solo di cucina, ma anche di chiacchiere in amicizia in un clima il più possibile familiare, andando a toccare argomenti che possano interessare il pubblico del mezzogiorno di Rai1. Questo permetterebbe ad Antonella di uscire dal cliché del varietà puro per tornare ad occuparsi anche di altro, tornando quindi a fare la giornalista, come ai tempi del suo debutto in Rai, quando faceva la cronista sportiva nei programmi specializzati del Tg2.

Elisa Isoardi invece potrà concentrarsi nel ruolo di concorrente di Ballando con le stelle, visto che dovrebbe far parte dello spettacolo tersicoreo diretto e condotto da Milly Carlucci in onda nei martedì d'autunno di Rai1.