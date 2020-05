Caterina Balivo saluta Vieni da me: "E' tempo di fare nuove esperienze, mi mancherete tantissimo" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 29 maggio 2020

I saluti finali di Caterina Balivo che lascia Vieni da me

Caterina Balivo, oggi, venerdì 29 maggio 2020, conduce l'ultima puntata (la numero 350) di 'Vieni da me'. Ad inizio trasmissione, la conduttrice ha scelto di congedarsi dal proprio pubblico con un messaggio denso di emozioni:

Questa, per me, è l'ultima puntata... Sono trascorsi quindici anni da quando vi dico 'Buon pomeriggio'... ed ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, li ringrazio tutti, quelli di oggi e quelli di ieri, perché, ogni volta, la nave in porto è arrivata anche se abbiamo attraversato mari difficili, molto difficili. Ripenso a Festa Italiana, Pomeriggio sul 2, Detto Fatto, Vieni da me. In particolare, il successo di questi ultimi due anni mi ha davvero ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l'Oceano, come diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. Questi momenti così difficili per tutti noi mi hanno davvero insegnato a dare il giusto valore alle cose e a trovare il coraggio di lasciare questo porto meraviglioso, prestigioso e sicuro che, anch'io ho aiutato a costruire, che è Vieni da me. E' arrivato il tempo di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete tantissimo. E vi ringrazio. Ogni volta ci avete dato quella spinta per raggiungere quel porto che sognavamo come meta finale. Io sono sicura di una cosa, non ci perderemo mai di vista".

La padrona di casa ha ricevuto attestati di stima ed affetto anche da parte della prima ospite del pomeriggio di Rai1, Martina Colombari, che, poi, ha risposto alle 'Domande al buio' del led:

"Che meraviglie queste tue parole. Ti auguro tantissimi altri successi perché sei brava, bella, sei una mamma, sei una moglie, hai tutta una vita davanti e credo che tutti i tuoi telespettatori ti seguano in questa tua scelta. Un abbraccio, da lontano, con le dovute distanze, tanti tanti tanti auguri per tutto. Ci siamo messaggiate, ci siamo scritte, abbiamo fatto delle dirette assieme, quest'esperienza ci ha fatto aprire gli occhi. Non so se diventeremo migliori, ma sicuramente più consapevoli. Toglieremo il superfluo dalle nostre vite e ci concentreremo su quello che conta davvero".

La Balivo potrebbe abbandona definitivamente, dopo due edizioni, una diretta quotidiana per sposare nuovi impegni professionali.