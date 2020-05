Blogo retroscena: Doppio no di Francesca Fialdini al pomeriggio di Rai1 e oggi l'addio di Caterina Balivo a Vieni da me

Di Hit venerdì 29 maggio 2020

Francesca Fialdini resta alla domenica pomeriggio con il suo "Da noi a ruota libera"

Giungono indiscrezioni piuttosto interessanti dai corridoi del quinto piano di viale Mazzini. Per la precisione qui ci occupiamo dello spazio del primo pomeriggio feriale della prima rete della televisione pubblica, da dove oggi andrà in scena la puntata d'addio, dopo due stagioni, di Caterina Balivo a Vieni da me.

Da queste colonne vi avevamo dato conto della possibilità di uno scambio di ruoli fra Caterina Balivo e Francesca Fialdini ed in questo scenario sarebbe arrivato a stretto giro di posta un doppio no della Fialdini proprio per il pomeriggio di Rai1. La popolare conduttrice e giornalista toscana non prenderà il posto di Caterina Balivo che si ferma ai box per scelta personale. Fialdini non ha ceduto alle richieste (e alla lusinghe) prima di Magnolia che la voleva appunto al posto della Balivo alla guida di “Vieni da me” e poi di Endemol che voleva trasformare in quotidiano il format di “Da noi a ruota libera”.

Con professionalità e discrezione, sue caratteristiche che l’hanno fatta amare dal pubblico, la Fialdini ha declinato entrambe le proposte convinta che i progetti appena nati e ben accolti dal pubblico devono avere continuità. Per questo ha scelto di tornare con le storie delle persone comuni (e di qualche vip) nella prossima stagione con “Da noi a ruota libera” nel pomeriggio della domenica dopo la confermata Domenica in di Mara Venier, dove ha ottenuto risultati eccellenti: il 13,8% di media contro il 12,2% de “La prima volta” di Cristina Parodi dell’anno precedente.

Con due milioni e mezzo di spettatori (e punte di tre milioni durante il lockdown) in valori assoluti. Per la Fialdini anche la prevedibile conferma nella seconda serata di Rai3 - in data ancora da decidere - con la nuova serie di “Fame d’amore” su anoressia e bulimia che oltre ad essere stato un esempio virtuoso di servizio pubblico (lunedì la quarta e ultima puntata), è stato il programma più visto della seconda serata del lunedì della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Cosa farà Caterina Balivo nella prossima stagione televisiva? Ancora non è dato sapere, forse per la bella e brava conduttrice partenopea potrebbe arrivare una nuova interessante proposta televisiva, oppure semplicemente un periodo fra le braccia dei propri affetti, mentre per quel che riguarda il futuro di Vieni da me ci sono alcune opzioni, ma tutte per ora molto fumose, c'è tempo ancora per decidere.