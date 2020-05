ItaliaSì - Podio e poi... su Rai 1 in attesa del quotidiano

Di Giorgia Iovane giovedì 28 maggio 2020

Eleonora Daniele è diventata mamma e Marco Liorni moltiplica il suo ItaliaSì. In attesa del daily due puntate speciali nel mattino di Rai 1.

Storie Italiane è andata in vacanza prima del previsto per la nascita di Carlotta, primogenita di Eleonora Daniele, e così il daytime di Rai 1 si riassetta in attesa di ripartire a pieno regime da lunedì 1° giugno.

A prendere il posto del programma quotidiano della Daniele arriva, infatti, Marco Liorni con il suo ItaliaSì, format da lui ideato e fortemente voluto, che ha dimostrato di essere più che versatile nelle due stagioni finora vissute. Come anticipato da TvBlog, oggi, giovedì 28, e domani, venerdì 29, dalla 10.30 alle 12.00 andranno in onda due puntate speciali di ItaliaSì! - Podio e poi..., ovvero due appuntamenti dedicati al 'following' delle storie presentate in questa o nella precedente stagione. Con Liorni ritroviamo Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi/Platinette.

Da lunedì 1° giugno, invece, si entra a regime con la nuova versione quotidiana del programma in onda sempre dalle 10.30 ma col titolo di ItaliaSì! Giorno per giorno, a marcare la quotidianità dell'appuntamento che accompagnerà il pubblico dell'Ammiraglia dal lunedì al venerdì.

Una nuova rimodulazione per un format che ha, come dicevamo, dimostrato di essere a dir poco plastico. Dopo un inizio in salita, il programma ha rapidamente conquistato un assetto che ha incontrato il favore del pubblico. Storie comuni che sono diventate anche storie di comunità con la versione completamente dedicata all'emergenza Coronavirus nelle settimane più calde: una rotta che ha fatto del sabato pomeriggio sull'Ammirglia Rai un inedito spazio non dedicato al talk leggero o di costume e lontano dall'iniziale idea del 'rotocalco' di tanti colori, rendendolo invece un vero e proprio spazio di servizio pubblico, peraltro senza concessioni a derive populiste così amate altrove.

Nuova sfida quindi per Liorni e per la sua squadra, opinionisti inclusi. Cambiare collocazione non è facile, ma i volti sono sicuramente noti, così come i modi e l'eleganza del padrone di casa.