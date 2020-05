Eleonora Daniele in clinica per partorire

Di Hit lunedì 25 maggio 2020

Eleonora Daniele è stata accompagnata in clinica dopo che sono iniziate le doglie

La conduttrice di Storie italiane Eleonora Daniele sta per partorire. Secondo quanto apprendiamo la conduttrice veneta è già in una clinica romana pronta per affrontare il parto, dopo che nelle ultime ore sono iniziate le doglie.

Il palinsesto di Rai1 da domani subirà ovviamente delle modifiche con Storie italiane che sarà sostituito da Unomattina, programma che proseguirà fino alle 11:30, mentre La prova del cuoco partirà con mezz'ora d'anticipo, cioè alle 11:30, questa scansione è prevista per le giornate di domani e di mercoledì.

Italia sì giorno per giorno con Marco Liorni partirà con un prologo nei giorni di giovedì e venerdì, mentre la serie vera e propria pensata per il mattino di Rai1 partirà lunedì 1 giugno alle 10:30 e proseguirà come previsto fino alla fine del mese.